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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле назвали сроки наступления на Рафах

Офис премьер-министра Израиля: наступление ЦАХАЛ на Рафах скоро начнется
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Армия Израиля «скоро» начнет наземную операцию в Рафахе и завершит ее лишь после уничтожения всех уцелевших батальонов ХАМАС, заявили в офисе премьер-министра. Ранее сообщалось о подготовке 162-й дивизии ЦАХАЛ к наступлению
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре приступит к наземной операции в Рафахе — самом южном населенном пункте сектора Газа, где, по мнению израильских властей, сосредоточены уцелевшие силы ХАМАС. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в ходе русскоязычного брифинга.

«В ближайшие дни мы увидим военное давление на террористов, включая наземную операцию в Рафахе. Военная операция в Рафахе начнется скоро и закончится полным уничтожением оставшихся батальонов ХАМАС», — рассказал он.

Израильские власти анонсировали наступление на «последний оплот» ХАМАС еще в начале февраля, но пока ограничивались лишь точечными ударами по населенному пункту. Проведение операции затрудняет то, что в Рафахе находится около 1,5 млн мирных жителей, значительная часть из которых ранее бежала на юг из других регионов страны. Правительство Израиля ранее заявляло, что планирует осуществить эвакуацию гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.

Кроме того, против операции выступают США и другие западные страны. 19 апреля министры иностранных дел «Группы семи» приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе, заявив, что она приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения.

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Возвращение палестинцев с юга Газы в свои дома на севере

На минувшей неделе сообщалось о стягивании к границе эксклава военной техники и закупкой ЦАХАЛ 40 тыс. палаток для подготовки эвакуации мирных жителей. 25 апреля газета Times of Israel написала, что бригада ЦАХАЛ «Нахаль» была выведена из сектора Газа, чтобы вместе с остальными подразделениями 162-й дивизии подготовиться к предстоящей операции в Рафахе.

Гендельман также заявил, что ХАМАС продолжает категорически отвергать предложения по обмену заложниками, выдвигая взамен «абсурдные и неприемлемые» для Израиля требования. «[Заложники] обязаны вернуться домой, и они вернуться домой, а все цели нашей войны будут достигнуты: ХАМАС будет уничтожен, а сектор Газа будет демилитаризован», — заявил советник израильского премьера.

Ранее агентство Associated Press сообщило о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет и сложить оружие, став политической партией, в обмен на продвижение в вопросе создания полноценного палестинского государства вдоль границ до Шестидневной войны 1967 года.

По разным данным, в секторе Газа остаются 129 или 133 заложника, при этом 34 числятся погибшими. 21 апреля британский таблоид Daily Mail сообщил со ссылкой на источники в израильской разведке Шин-Бет, что в живых остаются всего 40 пленников. В спецслужбе опровергли публикацию британского издания, заявив, что приведенная в материале цифра не соответствует имеющейся у Шин-Бет информации.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Палестина ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа Рафах
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