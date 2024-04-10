Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Президент США Джо Байден в интервью Univision раскритиковал действия премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. CNN отмечает, что это один их самых резких упреков американского президента в адрес Нетаньяху.

«Ну, я вам скажу, я думаю, то, что он делает, — ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден. Он считает возмутительным атаку ЦАХАЛ на конвой машин World Central Kitchen (WCK), в результате которой погибли семь сотрудников организации.

Байден также призвал израильтян к прекращению огня и обеспечению полного доступа к медикаментам и продовольствию. «Я разговаривал со всеми, от саудовцев до иорданцев и египтян. Они готовы приехать. Они готовы перевезти эту еду. И я думаю, нет оправдания тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это нужно сделать сейчас», — сказал президент США.

2 апреля семь сотрудников WCK погибли в результате удара ЦАХАЛ по их конвою в секторе Газа. Погибшие находились в «деконфликтной зоне» Газы и передвигались конвоем из трех автомобилей — двух бронированных с логотипом WCK и одной небронированной. Свои передвижения они заблаговременно координировали с ЦАХАЛ, однако по какой-то причине израильские военные все равно нанесли удар по их колонне.

7 апреля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ за полгода уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС. Он отметил, что Израиль «полон решимости» завершить ликвидацию ХАМАС по всей территории эксклава, в частности в Рафахе на юге региона.