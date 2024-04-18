World Press Photo назвала снимком года кадр со скорбящей женщиной в секторе Газа

World Press Photo назвала снимком года кадр из морга в секторе Газа

Кадр с палестинкой, которая держит на руках тело погибшей при израильском обстреле в Хан-Юнисе пятилетней племянницы, сделал фотограф Reuters Мохаммед Салем. Он сам палестинец и второй раз стал лауреатом World Press Photo

Снимок палестинской женщины, обнимающей тело своей племянницы, победивший в номинации Photo of the Year (Фото: Mohammed Salem / Reuters / World Press Photo) Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year (Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo) Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year (Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo) Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year (Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo) Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award (Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo) Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award (Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo) Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award (Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo) Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award (Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo) Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award (Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo) Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award (Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo)

Организация World Press Photo назвала фотографов — глобальных лауреатов своего ежегодного конкурса в 2024-м.

В категории «Фото года в мировой прессе» победителем стал снимок фотографа агентства Reuters Мохаммеда Салема. Он запечатлел, как 36-летняя палестинка Инас Абу Маамар обнимает тело своей пятилетней племянницы Сали. Девочка вместе с матерью и сестрой погибла в результате израильского обстрела в Хан-Юнисе в секторе Газа. Фото было сделано 17 октября 2023-го в морге местной больницы.

Салем описал кадр как «мощный и печальный момент, который отражает более широкий смысл того, что происходило в секторе Газа». Снимок был сделан через несколько дней после того, как сам фотограф стал отцом. Глобальный редактор фотографий и видео Reuters Рики Роджерс, говоря о реакции Салема на награждение, отметил, что фотограф «надеется, что благодаря этой награде мир еще больше осознает влияние войны на человека, особенно на детей».

Жюри указало, что кадр выражает одновременно «метафорический и буквальный взгляд на невообразимую потерю».

39-летний фотограф — палестинец, он работает в Reuters с 2003 года. Лауреатом World Press Photo он стал второй раз, впервые его работу отметили в 2010 году.

Еще в трех категориях World Press Photo награждает фотографов за проекты:

в категории «История года» отмечен проект Ли-Энн Олвейдж из ЮАР, в котором говорится о проблемах людей с деменцией на Мадагаскаре. Проект называется «Валим-бабена» — так у жителей острова, малагасийцев, именуется обязанность взрослых детей помогать своим родителям. Олвейдж стала победительницей на конкурсе третий раз и второй год подряд;