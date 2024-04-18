 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

World Press Photo назвала снимком года кадр из морга в секторе Газа

World Press Photo назвала снимком года кадр со скорбящей женщиной в секторе Газа
Кадр с палестинкой, которая держит на руках тело погибшей при израильском обстреле в Хан-Юнисе пятилетней племянницы, сделал фотограф Reuters Мохаммед Салем. Он сам палестинец и второй раз стал лауреатом World Press Photo

Снимок палестинской женщины, обнимающей тело своей племянницы, победивший в номинации&nbsp;Photo of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации&nbsp;Photo Story of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта War is Personal&nbsp;про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Снимок палестинской женщины, обнимающей тело своей племянницы, победивший в номинации&nbsp;Photo of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации&nbsp;Photo Story of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
Фотография из проекта War is Personal&nbsp;про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
Снимок палестинской женщины, обнимающей тело своей племянницы, победивший в номинации Photo of the Year
(Фото: Mohammed Salem / Reuters / World Press Photo)
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
(Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo)
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
(Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo)
Снимок из серии Valim-babena про больного деменцией Пола Ракотозандрини с Мадагаскара, победившей в номинации Photo Story of the Year
(Фото: Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo)
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
(Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo)
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
(Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo)
Фотография из проекта The Two Walls про миграционную политику США и Мексики, победившего в номинации Long-Term Project Award
(Фото: Alejandro Cegarra / The New York Times / Bloomberg / World Press Photo)
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
(Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo)
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
(Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo)
Фотография из проекта War is Personal про боевые действия на Украине, победившего в номинации Open Format Award
(Фото: Юлия Кочетова / World Press Photo)

Организация World Press Photo назвала фотографов — глобальных лауреатов своего ежегодного конкурса в 2024-м.

В категории «Фото года в мировой прессе» победителем стал снимок фотографа агентства Reuters Мохаммеда Салема. Он запечатлел, как 36-летняя палестинка Инас Абу Маамар обнимает тело своей пятилетней племянницы Сали. Девочка вместе с матерью и сестрой погибла в результате израильского обстрела в Хан-Юнисе в секторе Газа. Фото было сделано 17 октября 2023-го в морге местной больницы.

Салем описал кадр как «мощный и печальный момент, который отражает более широкий смысл того, что происходило в секторе Газа». Снимок был сделан через несколько дней после того, как сам фотограф стал отцом. Глобальный редактор фотографий и видео Reuters Рики Роджерс, говоря о реакции Салема на награждение, отметил, что фотограф «надеется, что благодаря этой награде мир еще больше осознает влияние войны на человека, особенно на детей».

Жюри указало, что кадр выражает одновременно «метафорический и буквальный взгляд на невообразимую потерю».

39-летний фотограф — палестинец, он работает в Reuters с 2003 года. Лауреатом World Press Photo он стал второй раз, впервые его работу отметили в 2010 году.

Еще в трех категориях World Press Photo награждает фотографов за проекты:

  • в категории «История года» отмечен проект Ли-Энн Олвейдж из ЮАР, в котором говорится о проблемах людей с деменцией на Мадагаскаре. Проект называется «Валим-бабена» — так у жителей острова, малагасийцев, именуется обязанность взрослых детей помогать своим родителям. Олвейдж стала победительницей на конкурсе третий раз и второй год подряд;

Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP

  • в категории «Долгосрочный проект» победили «Две стены» Алехандро Чегарры из Венесуэлы. Фотограф создает его с 2018 года: своими снимками он рассказывает о тяжелом положении мигрантов в Мексике. Он сам прошел через опыт миграции из Венесуэлы в Мексику, где и живет сейчас. На конкурсе World Press Photo его отмечают второй раз;
  • в категории «Открытый формат» награжден проект украинки Юлии Кочетовой «Война — это личное». Он представляет собой сайт, где фотографии объединены с музыкой и поэзией, все оформлено в стиле дневника.
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
World Press Photo сектор Газа Reuters фотографии
Материалы по теме
Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo
Политика
Журналисты получили Пулитцеровскую премию за материалы о Мариуполе и Буче
Политика
«Оскар» как лучший документальный фильм получил «20 дней в Мариуполе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:29
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39