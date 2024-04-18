World Press Photo назвала снимком года кадр из морга в секторе Газа
Организация World Press Photo назвала фотографов — глобальных лауреатов своего ежегодного конкурса в 2024-м.
В категории «Фото года в мировой прессе» победителем стал снимок фотографа агентства Reuters Мохаммеда Салема. Он запечатлел, как 36-летняя палестинка Инас Абу Маамар обнимает тело своей пятилетней племянницы Сали. Девочка вместе с матерью и сестрой погибла в результате израильского обстрела в Хан-Юнисе в секторе Газа. Фото было сделано 17 октября 2023-го в морге местной больницы.
Салем описал кадр как «мощный и печальный момент, который отражает более широкий смысл того, что происходило в секторе Газа». Снимок был сделан через несколько дней после того, как сам фотограф стал отцом. Глобальный редактор фотографий и видео Reuters Рики Роджерс, говоря о реакции Салема на награждение, отметил, что фотограф «надеется, что благодаря этой награде мир еще больше осознает влияние войны на человека, особенно на детей».
Жюри указало, что кадр выражает одновременно «метафорический и буквальный взгляд на невообразимую потерю».
39-летний фотограф — палестинец, он работает в Reuters с 2003 года. Лауреатом World Press Photo он стал второй раз, впервые его работу отметили в 2010 году.
Еще в трех категориях World Press Photo награждает фотографов за проекты:
- в категории «История года» отмечен проект Ли-Энн Олвейдж из ЮАР, в котором говорится о проблемах людей с деменцией на Мадагаскаре. Проект называется «Валим-бабена» — так у жителей острова, малагасийцев, именуется обязанность взрослых детей помогать своим родителям. Олвейдж стала победительницей на конкурсе третий раз и второй год подряд;
- в категории «Долгосрочный проект» победили «Две стены» Алехандро Чегарры из Венесуэлы. Фотограф создает его с 2018 года: своими снимками он рассказывает о тяжелом положении мигрантов в Мексике. Он сам прошел через опыт миграции из Венесуэлы в Мексику, где и живет сейчас. На конкурсе World Press Photo его отмечают второй раз;
- в категории «Открытый формат» награжден проект украинки Юлии Кочетовой «Война — это личное». Он представляет собой сайт, где фотографии объединены с музыкой и поэзией, все оформлено в стиле дневника.
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