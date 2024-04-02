При ударе Израиля погибли гуманитарные работники из США и Британии

В момент удара гуманитарщики покидали склад в центральной части эксклава, где разгрузили партию из 100 тыс. тонн продовольствия. Израильская армия заверила, что проводит «тщательную проверку на самом высоком уровне»

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Семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по их конвою в секторе Газа, сообщили в международной организации. Гуманитарные работники везли продовольствие для нуждающихся мирных жителей эксклава.

Погибшие сотрудники находились в «деконфликтной зоне» Газы и передвигались конвоем из трех автомобилей — двух бронированных с логотипом WCK и одной небронированной. Свои передвижения они заблаговременно координировали с ЦАХАЛ, однако по какой-то причине израильские военные все равно нанесли удар по их колонне. Гуманитарные работники в этот момент покидали склад в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава, где перед этим разгрузили партию со 100 тыс. тонн продовольствия.

Погибшие — граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Сама организация базируется в Вашингтоне и занималась в том числе организацией поставок продовольствия в сектор Газа по морю.

«Это не только атака на WCK, это атака на гуманитарные организации, которые оказываются в самых тяжелых ситуациях, когда продовольствие используется в качестве оружия войны. Это непростительно», — заявила генеральный директор World Central Kitchen Эрин Гор. Она также сообщила о незамедлительной приостановке деятельности организации в регионе.

Армия обороны Израиля заявила, что «проводит тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы разобраться в обстоятельствах этого трагического инцидента», но не подтвердила, наносила ли она удар по гуманитарному конвою. 2 апреля ЦАХАЛ также отчитался о том, что за минувшие сутки его истребители поразили более чем 25 целей в секторе Газа, включая склады оружия.

Официальный представитель Форин-офиса заявил, что пытается получить дополнительную информацию об обстоятельствах гибели британского подданного в секторе Газа. Министр образования Джиллиан Киган, в свою очередь, выразил «глубокую обеспокоенность» правительства случившимся.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал, что уже связался с правительством Израиля, а МИД страны вызвал израильского посла. «Австралия ожидает полной ответственности за гибель гуманитарных работников, это совершенно неприемлемо», — заявил Альбанезе.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщало в своем последнем докладе от 29 марта, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли 174 сотрудника международной организации: 171 работник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), один работник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), один работник Программы развития ООН и один работник Управления ООН по обслуживанию проектов. В эту цифру не включены сотрудники других гуманитарных организаций, действующих в регионе.

18 марта ООН опубликовала доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), в котором говорилось о том, что все население сектора Газа (2,3 млн человек) страдает от острой нехватки продовольствия, причем около половины (1,1 млн человек) столкнулись с «катастрофическим» отсутствием продовольствия. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации прогнозируют, что уже в ближайшее время жители Газы столкнутся с массовым голодом.