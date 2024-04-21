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Палестино-израильский конфликт ,  
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В секторе Газа ребенка спасли из утробы погибшей при обстреле матери

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Беременная женщина погибла при обстреле в Рафахе на юге сектора Газа. Врачи сделали кесарево сечение и спасли ее дочь, вес девочки — 1,4 кг. Она осталась сиротой, ее отец и старшая сестра тоже погибли
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

В секторе Газа врачи сделали кесарево сечение погибшей при обстреле Рафаха беременной палестинке и извлекли из утробы девочку, сообщает Reuters со ссылкой на палестинских медиков.

Сабрин Аль-Сакани была на 30-й неделе беременности. Она погибла вместе с мужем и старшей дочерью. По словам дяди погибшей девочки, она хотела назвать свою младшую сестру Рух, что по-арабски значит «дух».

Вес извлеченного из утробы ребенка — 1,4 кг, девочку поместили в инкубатор, она в стабильном состоянии. По словам ухаживающего за девочкой врача Мохаммада Саламы, она пробудет в больнице три-четыре недели, а затем будет решено, кому из родственников ее передадут.

По данным палестинских властей, в результате ночного удара в Рафахе погибли 19 человек, среди них 13 детей из одной семьи. Представитель израильской армии в ответ на вопрос о жертвах заявил, что при атаке были поражены цели, связанные с боевиками ХАМАС, в том числе вооруженные люди и пусковые установки.

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Рафах находится на юге сектора Газа, сюда бежали жители других городов региона на фоне израильских обстрелов. На данный момент число жертв войны Израиля и ХАМАС с палестинской стороны превысило 34 тыс. человек.

Израиль уже несколько месяцев планирует военную операцию в Рафахе. В конце марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что вход израильских войск туда и уничтожение соединений ХАМАС является фундаментальной целью Израиля, наравне с освобождением всех заложников.

По данным CNN и Kan, на планы Израиля провести наступление в Рафахе повлияла атака Ирана на территорию еврейского государства в ночь на 14 апреля. Тогда Тегеран ответил на удар Тель-Авива по своему консульству в Дамаске. Израиль позднее нанес ответный удар.

Против операции в Рафахе выступают США, которые в целом поддерживают Израиль. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 19 апреля, что в Рафахе находятся около 1,4 млн человек, а пока в Вашингтоне не увидели плана по их эвакуации. «Мы считаем, что крупная военная операция с большим присутствием гражданского населения будет иметь ужасные последствия для этого населения», — заявил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сектор Газа Палестина Рафах
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