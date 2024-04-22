Al Jazeera: почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа

Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа

Тела около 200 человек обнаружили в двух братских могилах рядом с больницей в городе в Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщают панарабская газета Al Quds Al Arabi и телеканал Al Jazeera.

По данным СМИ, захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть следы преступлений в регионе. Глава правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаил аль-Тавабта заявил, что на десятках найденных тел обнаружили следы казни.

Аль-Тавабта призвал провести международное расследование по факту инцидента, отмечает Al Quds Al Arabi.

Израиль занял территорию Хан-Юниса на юге сектора Газа в декабре 2023 года. Военные ликвидировали множество боевиков ХАМАС в этом районе, нашли около 30 туннельных шахт группировки и уничтожили их наблюдательные посты. Солдаты ЦАХАЛ также конфисковали принадлежавшее ХАМАС оружие.

В начале апреля армия обороны Израиля решила вывести свою дивизию из Хан-Юниса. В ЦАХАЛ отметили, что интенсивность боевых действий в городе в последнее время снизилась.