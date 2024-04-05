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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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За удар по гуманитарному конвою в Газе уволят двух офицеров ЦАХАЛ

ЦАХАЛ отправит в отставку двух офицеров после удара по машине НКО в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmed Zakot / Reuters
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви после ознакомления с результатами расследования решил отправить в отставку двух офицеров, ответственных за удар по машине американской гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Своих должностей лишатся командир бригады огневой поддержки в звании майора, а также начальник штаба бригады, полковник запаса, сообщили в армии.

Также выговоры получили командир бригады и командир 162-й дивизии. Такое же дисциплинарное взыскание объявили главе Южного командования армии: Халеви пришел к выводу, что он несет ответственность за инцидент в целом.

Армия Израиля назвала ошибкой авиаудар по членам НКО в Газе
Политика
Фото:Ahmed Zakot / Reuters

Расследование показало, что авиаудар по машине работников организации был нанесен непреднамеренно. Те, кто отдавали приказ, полагали, что целью являются боевики палестинской группировки ХАМАС, подчеркнули в ЦАХАЛ. Армия назвала случившееся «серьезной ошибкой», добавив, что к ней привели просчеты при идентификации цели и принятие решения с отклонением от стандартной процедуры.

Гуманитарный конвой попал под израильский авиаудар в секторе Газа 2 апреля. Погибли семь человек, среди них были граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады.

Сотрудники гуманитарной миссии передвигались на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которые были нанесены логотипы организации. В WCK заверили, что координировали все передвижения с представителями ЦАХАЛ. После случившегося организация объявила о приостановке своей деятельности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трагическим» и «непреднамеренным» инцидентом и пообещал «сделать все» для предотвращения подобных случаев.

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Теги
ЦАХАЛ сектор Газа авиаудар Израиль отставка
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