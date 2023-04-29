Медведев предложил три ответа на намерение Зеленского вернуть Крым

Зеленский напомнил о планах Украины занять Крым. Медведев в ответ призвал перейти к «актам возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовым уничтожением личного состава» ВСУ во время их контрнаступления

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заявления руководства Украины о планах вернуть Крым под свой контроль нельзя недооценивать, они намерения становятся публичными для консолидации элиты, получения новой поддержки и поддержания боевого духа войск, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, ответить на это необходимо «массовое уничтожением личного состава и военной техники», задействованными ВСУ в рамках планируемого контрнаступления; «полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима» на Украине с полной демилатаризацией; осуществление «актов возмездия в отношении ключевых фигур» украинского руководства независимо от их местонахождения и срока давности.

Так Медведев ответил на интервью президента Украины Владимира Зеленского, вышедшего накануне в финской газете Yle. В ней политик анонсировал скорое наступление и снова сообщил о планах Украины вернуть Крым. Он также предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и даже десятилетия, но исключил обмен территорий на мир с Россией, напомнив об условиях прекращения Зимней войны. Тогда Финляндия по итогам войны с СССР уступила ему около 10% своей территории: Северную часть Карельского перешейка, несколько островов и др.

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