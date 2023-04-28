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Зеленский рекомендовал отправить военкомов на фронт

Глава Минобороны Украины Резников: Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт
На места отправленных на фронт военкомов президент рекомендовал распределять военных, получивших ранения, сообщил Резников
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украинских военкомов будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых военных, заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, такое поручение главнокомандующему ВСУ дал президент Украины Владимир Зеленский.

«Он дал серьезную рекомендацию <...> — подавляющее большинство военкомов, давно сидящих [в центрах комплектаций], отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, знающих в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», — сказал Резников (цитата по «Страна.ua»).

На брифинге министр также заявил, что ВСУ «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — сказал Резников.

Он отметил, что западные партнеры передали Киеву «очень современные системы», и упомянул в связи с этим танки Leopard 2. Американские Abrams в контрнаступлении задействованы, вероятнее всего, не будут, добавил министр.

Российские власти заявляли, что вооруженные силы готовы к возможному контрнаступлению Киева. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — говорил, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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