Зеленский рекомендовал отправить военкомов на фронт

На места отправленных на фронт военкомов президент рекомендовал распределять военных, получивших ранения, сообщил Резников

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Украинских военкомов будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых военных, заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, такое поручение главнокомандующему ВСУ дал президент Украины Владимир Зеленский.

«Он дал серьезную рекомендацию <...> — подавляющее большинство военкомов, давно сидящих [в центрах комплектаций], отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, знающих в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», — сказал Резников (цитата по «Страна.ua»).

На брифинге министр также заявил, что ВСУ «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — сказал Резников.

Он отметил, что западные партнеры передали Киеву «очень современные системы», и упомянул в связи с этим танки Leopard 2. Американские Abrams в контрнаступлении задействованы, вероятнее всего, не будут, добавил министр.

Российские власти заявляли, что вооруженные силы готовы к возможному контрнаступлению Киева. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — говорил, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.