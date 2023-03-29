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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Дания подняла со дна найденный у «Северного потока-2» объект

Датское энергетическое агентство: найденный у Nord Stream 2 объект поднят со дна
Объектом оказался пустой дымовой буй, который не представляет никакой угрозы, сообщили в Датском энергетическом агентстве
Фото: Министерство обороны Дании
Фото: Министерство обороны Дании

Датское Минобороны подняло со дна Балтийского моря ранее обнаруженный у газопровода «Северный поток-2» неопознанный объект. Им оказался пустой дымовой буй, не представляющий никакой угрозы для безопасности, сообщила пресс-служба Датского энергетического агентства.

При подъеме объекта присутствовал представитель оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, отмечается в сообщении.

В середине марта президент России Владимир Путин сообщил, что близ «Северных потоков» находится неопознанный объект. Это, по его словам, выяснил «Газпром», допущенный Копенгагеном к месту взрыва на газопроводах.

«На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — говорил президент.

Позднее обнаружение объекта цилиндрической формы высотой 40 см и диаметром 10 см у «Северного потока — 2» подтвердило Датское энергетическое агентство. Оно предполагало, что это дымовой буй, и пригласило к участию в операции оператора газопровода и Минобороны Дании. В компании Nord Stream 2, сообщало агентство, приглашение приняли. Привлечение к операции оператора «Северного потока — 2» позитивно оценили в Кремле. «Важно определить, имеет ли этот объект отношение к террористическому акту», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в организации подрыва «англосаксов». США и Великобритания свою причастность опровергали.

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Версия о причастности США к произошедшему также содержится в расследовании лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, сделанного со ссылкой на один анонимный источник. С выводами журналистами согласился Путин. Вашингтон назвал утверждения в статье «абсолютно ложными».

В начале марта The New York Times и Die Zeit выпустили материалы, в которых говорится о причастности к взрывам неких украинцев. Киев свою причастность опровергает. В Кремле заявили, что в версию об украинском следе верится «с трудом», а материалы были опубликованы, чтобы отвлечь внимание.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дания Буй Nord Stream 2 Северный поток-2
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