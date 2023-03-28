Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России Технологии и медиа, 12:50
Взломщик DeFi-протокола Euler извинился и вернул криптовалюту на $175 млн Крипто, 12:49
Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream Политика, 12:45
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:43
Минэнерго сообщило о сохранении объемов экспорта нефти Политика, 12:38
ПСБ провел ипотечный практикум на выставке-ярмарке «Недвижимость-2023» Пресс-релиз, 12:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб Политика, 12:29
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов — Fast Company Pro, 12:27
В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми Общество, 12:24
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО Политика, 12:15
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 12:14
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии Политика, 12:14
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США Политика, 12:09
Политика ,  
0 

Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream

Песков: Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН по Nord Stream

Россия с сожалением отнеслась к решению Совета Безопасности ООН не принимать российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, с сожалением [восприняли]. Все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон – всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта», — сказал Песков.

Однако, по его словам, Россия приложит усилия, чтобы «не дать замотать расследование».

«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — заключил пресс-секретарь.

27 марта прошел Совбез ООН, на котором была рассмотрена российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Документ на заседании поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против не было. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на членов Совбеза ООН оказывал давление Запад.

Читайте на РБК Pro
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
Купил 500 компаний, заработал $2 млрд: как шел к успеху Марк Леонард
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Не ваше дело: почему не у всех получается освоить новую профессию в 45+

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов». По его мнению, подобные диверсии были им выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Теги
Совбез ООН Северный поток взрыв Кремль Дмитрий Песков
Материалы по теме
Совбез ООН не принял резолюцию России о комиссии по «Северным потокам»
Политика
Полянский заявил о давлении Запада на членов Совбеза ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter