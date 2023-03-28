Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream

Песков: Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН по Nord Stream

Россия с сожалением отнеслась к решению Совета Безопасности ООН не принимать российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, с сожалением [восприняли]. Все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон – всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта», — сказал Песков.

Однако, по его словам, Россия приложит усилия, чтобы «не дать замотать расследование».

«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — заключил пресс-секретарь.

27 марта прошел Совбез ООН, на котором была рассмотрена российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Документ на заседании поддержали три страны (Россия, Китай и Бразилия), 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против не было. Для принятия резолюция должна была набрать девять голосов из 15.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на членов Совбеза ООН оказывал давление Запад.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов». По его мнению, подобные диверсии были им выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.