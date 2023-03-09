Песков усомнился, что «проукраинский доктор Зло» взорвал Nord Stream

Песков: в версию об «украинском следе» в подрыве «Северных потоков» верится с трудом

В Кремле указали на «синхронный выход материалов» в западных СМИ об «украинском следе» во взрывах на «Северных потоках» и заявили, что США и Британия «суетятся»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В версию о возможной причастности некоей группы украинцев к взрывам на «Северных потоках», о чем написали западные СМИ, в том числе The New York Times и Die Zeit, верится с трудом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается какого-то проукраинского доктора Зло, который это организовал, с трудом в это верится. Слишком уж это было сложной задачей, которая была, наверное, по плечу только хорошо обученной спецслужбе государственной, коих не так много», — сказал он.

Песков указал на «синхронный выход материалов» с версией об «украинском следе» в расследовании взрывов «Северных потоков» и счел, что США и Британия «суетятся». «У них явно неловкость из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно», — заявил он.

Россия, по словам Пескова, по-прежнему требует прозрачного расследования произошедшего.

The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными данными, ранее сообщила, что взрывы на «Северных потоках» могла устроить некая «проукраинская группировка». Собеседники газеты сообщили, что взрывчатку заложили водолазы, которые, вероятно, не работали на военные или разведывательные службы. В составе этой группировки, утверждало издание, были как граждане Украины, так и России.

В заметке NYT говорится, что граждане Британии и США не участвовали в организации взрыва. По словам источников, Вашингтон также не нашел доказательств причастности России к произошедшему.

Об «украинском следе» в деле о взрывах на «Северных потоках» написала и газета Die Zeit. По ее данным, немецкому следствию удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовалось для диверсии. Речь идет о яхте, которая была арендована компанией из Польши, принадлежащей, по всей видимости, двум украинцам, говорится в статье. В подрыве участвовали шесть человек, их национальность неизвестна, поскольку они использовали поддельные паспорта, писала газета.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к взрывам на «Северных потоках» и не располагает информацией о группировке, которая, по данным NYT, к ним причастна.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. В их организации президент России Владимир Путин обвинил «англосаксов». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.