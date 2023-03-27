WSJ описала возможный сценарий контрнаступления Украины

WSJ: ВСУ начнут контрнаступление не с воздушной, а ракетной и сухопутной атак

Киев не контролирует небо над Украиной, у него недостаточно авиатехники, поэтому контрнаступление начнется не с массированной воздушной атаки, а ракетных ударов, полагают опрошенные WSJ эксперты

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина вряд ли начнет контрнаступление со штурма «в стиле НАТО», который подразумевает массированную атаку с воздуха с использованием самолетов и крылатых ракет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Для подобной атаки у Киева нет необходимого числа истребителей и вертолетов, сказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Джон Нагл. К тому же ни одна из сторон конфликта не контролирует воздушное пространство над Украиной, отметил он.

WSJ отмечает, что украинские военные не раскрывают своих планов, но некоторые аспекты контрнаступления можно предугадать, учитывая имеющуюся у страны технику, в том числе западные поставки. Опрошенные изданием эксперты полагают, что сначала Украина предпримет атаку с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию.

Затем, считают собеседники, последует сухопутное наступление, где Киеву нужно будет совмещать имеющиеся у него советские танки с западными. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в конце января говорил, что Challenger 2 будут переданы Украине до начала лета; также европейские страны пообещали направить Киеву Leopard 2 немецкого производства; поступление американских M1 Abrams ожидается в конце этого года, пишет WSJ. После этого, ожидают эксперты, скорее всего, последуют десятки боевых бронированных машин и бронетранспортеров.

По мнению профессора Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипса О’Брайена, Киев может попытаться продвинуться из Запорожской области в сторону Мелитополя и Азовского моря, а также перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым с остальной частью России. В конце февраля замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что ВСУ попробуют «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России».

В ответ на это член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «озвучивание планов еще не означает их воплощение в жизнь» и в случае наступления украинских войск в этом регионе ВСУ могут понести «невосполнимые потери». Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что у Киева нет сил для активных боевых действий в республике. Он утверждает также, что к контрнаступлению Украину подталкивает Запад. Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.

СМИ не впервые представляют возможные сценарии контрнаступления ВСУ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, комментируя такие материалы, заявил, что «Украина гораздо креативнее, чем думают журналисты».