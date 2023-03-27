Шольц подтвердил получение Украиной 18 танков Leopard из Германии
Вооруженные силы Украины получили из Германии 18 современных основных боевых танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.
«Мы сделали все, как обещали», — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Министерство обороны Германии подтвердило, что на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, комплекты боеприпасов и запчастей к ним, а также другая техника.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что на Украину прибыли все обещанные стране 18 немецких танков Leopard.
В середине марта в Германии завершилось длившееся месяц обучение украинских солдат по использованию танков Leopard. Первые машины прибыли на Украину еще раньше: о совершившейся передаче четырех таких танков Киеву 24 февраля объявила Польша.
Кремль неоднократно критиковал поставки западных вооружений Украине. «Что касается танков, будут жечь, конечно», — сказал в начале февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Власти Германии объявили о решении передать Украине Leopard 25 января. Берлин также разрешил реэкспорт таких машин из других стран, и некоторые уже начали поставки. В тот же день США решили передать Украине 21 танк Abrams.