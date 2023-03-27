Шольц подтвердил получение Украиной 18 танков Leopard из Германии

Танк Leopard (Фото: Christian Charisius / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины получили из Германии 18 современных основных боевых танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.

«Мы сделали все, как обещали», — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Министерство обороны Германии подтвердило, что на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, комплекты боеприпасов и запчастей к ним, а также другая техника.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что на Украину прибыли все обещанные стране 18 немецких танков Leopard.

В середине марта в Германии завершилось длившееся месяц обучение украинских солдат по использованию танков Leopard. Первые машины прибыли на Украину еще раньше: о совершившейся передаче четырех таких танков Киеву 24 февраля объявила Польша.

Кремль неоднократно критиковал поставки западных вооружений Украине. «Что касается танков, будут жечь, конечно», — сказал в начале февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Германии объявили о решении передать Украине Leopard 25 января. Берлин также разрешил реэкспорт таких машин из других стран, и некоторые уже начали поставки. В тот же день США решили передать Украине 21 танк Abrams.