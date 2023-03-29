Испания передаст Украине шесть танков Leopard «после Пасхи»

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Испания передаст Украине первые шесть танков Leopard A4 «сразу после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля, сообщает El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

По данным газеты, эти танки уже прошли ремонт на заводе Santa Barbara Sistemas в городе Алькала-де-Гвадаира (провинция Севилья), сейчас на них проводятся учения по стрельбе на полигоне города Серро Муриано (провинция Кордова). После получения боевой аттестации танки отправят на Украину.

Эти боевые машины хранились в Испании в течение десяти лет, поэтому требовали восстановления, на это было выделено €4,1 млн. Еще четыре дополнительных танка Leopard A4 прибудут на этой неделе на завод в Санта-Барбаре, однако они не так хорошо сохранились, как первая партия, отмечает газета со ссылкой на источники. На их восстановление потребуется больше средств и времени.

В конце февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщала, что страна передаст Украине шесть танков Leopard, а также допустила отправку дополнительных машин в случае необходимости.

Министр отмечала, что состояние находящихся в Испании Leopard «очень плохое», поэтому Минобороны выбрало лучшие из них и отправило на ремонт. Ожидалось, что танки будут доставлены на Украину к концу марта — началу апреля.

23 марта Роблес проверила состояние шести танков на заводе в Алькала-де-Гвадаира, сообщало Минобороны. Тогда ожидалось, что поставка состоится в конце этой недели — до 2 апреля.

Российские власти критикуют поставки вооружения Украине со стороны Запада и говорят, что такие действия ведут к затягиванию конфликта.