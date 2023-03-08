Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте

Танк Leopard 2 A6 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Германия и Португалия в марте поставят Украине 21 танк Leopard 2 A6. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме.

«18 немецких танков Leopard 2 A6 и три португальских в этом месяце прибудут на Украину вместе с обученными экипажами», — сказал Писториус.

В конце января Германия согласилась отправить 14 танков Leopard 2 A6 Украине, а также одобрила их реэкспорт из других стран. 13 февраля бундесвер начал обучение украинских солдат управлению Leopard 2 на полигоне в городе Мюнстере в Нижней Саксонии. Его планируют завершить к концу марта, чтобы «синхронизировать» с передачей танков. До конца года в Германии пройдут обучение более 3 тыс. украинских военных, говорил Писториус.

Португалия в начале февраля также согласилась отправить танки. Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что в стране работают над тем, чтобы поставить их, но не назвал точного числа. По его словам, Португалия в связи с необходимостью ремонта тех танков, что не эксплуатировались, решает логистические вопросы о передаче запчастей из Германии.

Российские власти критикуют отправку танков Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки, на борту которых кресты, но армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».