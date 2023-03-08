Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
В «Росэнергоатоме» заявили о трех месяцах без обстрелов ЗАЭС Украиной Политика, 15:25
Муж блогера Лерчек объяснил наличие 10 паспортов и 8 кг золота Политика, 15:22
ОАЭ выделили $4 млн на помощь украинским детям Политика, 15:07
Производитель двигателей Yanmar Holdings прекратит работу в России Политика, 15:00
Минобороны сообщило о пресечении работы десяти групп диверсантов в ЛНР Политика, 14:56
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 14:49
Как банки и бизнес продвигают прием платежей по QR-кодам РБК Тренды, 14:41
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Для души, дома и красоты: пять идей подарков РБК Стиль, 14:41
Капризов c одноклубниками не поддержал акцию в поддержку ЛГБТ в НХЛ Спорт, 14:39
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России Политика, 14:27
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат Политика, 14:23
Суд ЕС отменил санкции против матери Пригожина Политика, 14:21
Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте Политика, 14:04
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия и Португалия поставят Украине 21 танк Leopard в марте

Глава Минобороны Писториус: Германия и Португалия поставят 21 танк Leopard Украине в марте
Танк Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Германия и Португалия в марте поставят Украине 21 танк Leopard 2 A6. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме.

«18 немецких танков Leopard 2 A6 и три португальских в этом месяце прибудут на Украину вместе с обученными экипажами», — сказал Писториус.

В конце января Германия согласилась отправить 14 танков Leopard 2 A6 Украине, а также одобрила их реэкспорт из других стран. 13 февраля бундесвер начал обучение украинских солдат управлению Leopard 2 на полигоне в городе Мюнстере в Нижней Саксонии. Его планируют завершить к концу марта, чтобы «синхронизировать» с передачей танков. До конца года в Германии пройдут обучение более 3 тыс. украинских военных, говорил Писториус.

Португалия в начале февраля также согласилась отправить танки. Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что в стране работают над тем, чтобы поставить их, но не назвал точного числа. По его словам, Португалия в связи с необходимостью ремонта тех танков, что не эксплуатировались, решает логистические вопросы о передаче запчастей из Германии.

Российские власти критикуют отправку танков Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки, на борту которых кресты, но армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

Теги
танк Leopard Германия Минобороны Португалия поставки оружия
Материалы по теме
Чехия вслед за Германией решила попросить танки Leopard у Швейцарии
Политика
Rheinmetall купит у Швейцарии почти 100 танков Leopard 1 для Украины
Политика
Производитель Leopard оценил перспективы танкового завода на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter