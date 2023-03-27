Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине

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Страны НАТО стали стороной конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными. <...> Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов», — перечислил Патрушев.

По его словам, западные страны будут продолжать конфликт, пока не победят Россию. «Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», — подчеркнул секретарь Совбеза.

После начала военной операции на Украине США и многие европейские страны начали поставку Киеву вооружения и обучение украинских военных. Российские власти в связи с этим неоднократно обвиняли западные страны в том, что они вовлекаются в конфликт.

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