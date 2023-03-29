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Рогов заявил о подготовке ВСУ сценариев контрнаступления под Запорожьем

Рогов заявил о подготовке Украиной сценариев контрнаступления на запорожском направлении
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Речь идет как о сухопутной операции, так и десантной, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС», — сказал он.

По мнению Рогова, визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную украинским властям часть Запорожской области был связан с подготовкой данных сценариев.

Он также назвал точки подготовки операции по форсированию Днепра. Это города Никополь и Марганец в Днепропетровской области.

Зеленский в своем телеграм-канале писал, что посетил Днепропетровскую область 27 марта. В частности, он побывал в Никопольском районе. В тот же день президент посетил передовые позиции в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он проведал командный пункт оперативной группы войск «Запорожье» и наградил военных.

5 марта Рогов говорил, что Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Он отмечал, что резервы украинских войск в основном базируются в Днепропетровской области, но некоторые части располагаются на остающихся под контролем Киева территориях Запорожской области. По его словам, туда перебросили уже порядка 12 тыс. бойцов.

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Персоны
Владимир Рогов Запорожская область контрнаступление Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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