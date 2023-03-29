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Зеленский заявил, что поражение в Артемовске грозит Украине компромиссом

Зеленский: Украина столкнется с давлением к компромиссу в случае поражения в Артемовске
Победа России в Бахмуте станет важной для Москвы, из-за этого Киев могут начать склонять к компромиссу, считает Зеленский. Он предупредил, что недовольны будут и жители Украины
Бахмут (Артёмовск)
Бахмут (Артёмовск) (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Если украинская армия утратит контроль над Бахмутом (Артемовском), то вскоре Украина столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [Россией]», — предупредил он, отметив, что пока такого давления нет.

Президент Украины предположил, что Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану».

Зеленский выразил опасение, что результаты ближайших выборов в США могут негативно сказаться на действиях украинской армии, поскольку, если Вашингтон перестанет помогать Киеву, «мы не победим».

Бои за Бахмут продолжаются несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Зеленский тогда объяснял, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться — «это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении». Он при этом подчеркивал, что город будут оборонять, пока в этом есть смысл: «не любой ценой и чтобы все погибли». В конце марта Зеленский в очередной раз посетил позиции украинских войск в Бахмуте.

Пентагон считает роль Бахмута скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что, если Россия возьмет населенный пункт, это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в начале марта не исключил, что ВСУ могут выйти из города «в ближайшие дни».

В Минобороны России при этом отмечают, что взятие Бахмута позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ». Министр Сергей Шойгу назвал город важным узлом обороны армии Украины в регионе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Артёмовск (Бахмут)

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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