Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Власти Украины хотели бы организовать встречу Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом украинский лидер заявил в интервью Associated Press.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, больше чем на один год, мы [не общались]», — сказал Зеленский.

Он также предположил, что объявление российского президента Владимира Путина о решении разместить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружие связано с результатами визита Си Цзиньпина в Москву. По его мнению, тот не дал руководству России ожидаемых гарантий.

«Что это значит? Это означает, что визит не пошел на пользу России», — сказал Зеленский.

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