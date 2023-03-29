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Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину

Президент Зеленский выразил готовность принять главу Китая Си Цзиньпина на Украине
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Власти Украины хотели бы организовать встречу Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом украинский лидер заявил в интервью Associated Press.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, больше чем на один год, мы [не общались]», — сказал Зеленский.

Он также предположил, что объявление российского президента Владимира Путина о решении разместить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружие связано с результатами визита Си Цзиньпина в Москву. По его мнению, тот не дал руководству России ожидаемых гарантий.

«Что это значит? Это означает, что визит не пошел на пользу России», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.

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Персоны
Украина Владимир Зеленский Си Цзиньпин

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
РБК
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