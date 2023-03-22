Зеленский приехал под Артемовск

Президент Украины посетил позиции военнослужащих ВСУ и провел церемонию награждения отличившихся

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил позиции украинских войск под Артемовском (Бахмутом), кадры с его визитом на передовые позиции были опубликованы в его телеграм-канале.

«Передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть тут на востоке и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашей державы», — написал он.

Позднее Зеленский сообщил в телеграм-канале, что провел также совещание по ситуации в социальной сфере в Донецкой области и выслушал доклад командования об оперативной обстановке в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Лиман».

Российские войска ведут бои за Артемовск последние несколько месяцев, пытаясь окружить город, — часть его все еще контролируется ВСУ. О начале отступления украинских войск из Артемовска власти ДНР сообщали несколько раз с октября прошлого года. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль восточную часть города. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы контролируют «практически половину Артемовска», а город находится в оперативном окружении.

14 марта украинские власти объявили о решении продолжать оборону города.