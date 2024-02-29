Сырский признал просчеты командиров ВСУ

Главком ВСУ указал на просчеты командиров и назвал сложной ситуацию на фронте

У нескольких украинских командиров выявили просчеты в оценке ситуации на поле боя и сил противника, ситуация на фронте остается сложной, заявил главком ВСУ. Ранее президент России отмечал перелом на сложных участках благодаря ВКС

Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

У отдельных украинских командиров выявили просчеты в оценке ситуации и сил противника, что напрямую повлияло на оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных направлениях, ситуация на фронте остается сложной, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях», — приводит его слова пресс-службе Генштаба ВСУ.

Сырский отметил, что успех любого боя зависит от качества планирования и реализации задуманного военнослужащими. «Во время работы у отдельных командиров были выявлены просчеты во владении ситуацией и оценке противника, что напрямую повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на местах, с выделением дополнительных боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», — заявил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля также называл тяжелой ситуацию на фронте и допускал увеличение потерь территорий в будущем.