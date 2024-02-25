Зеленский допустил потерю территорий Украины из-за ситуации на фронте
На фронте складывается тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год».
«Давление россиян очень мощное», — сказал украинский лидер. Он пояснил, что соотношение ВСУ и российской армии сейчас один к семи, поэтому украинская сторона вынужденно уступает территории. Зеленский добавил, что «100 м, 50 м, к сожалению, это для нас все важно, но стратегически важнее не потерять людей».
По мнению Зеленского, решение проблемы — давить на западных партнеров, которые не передали вовремя оружие и военное оборудование согласно подписанным контрактам.
В ходе конференции Зеленский отметил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Часть бригад ВСУ не получили военной техники, из-за чего они не могли вступить в военные действия. На вопрос о том, планирует ли Украины новое наступление в 2024 году, Зеленский сказал, что у руководства страны есть план, но он не может его озвучить.
В феврале Зеленский заявил о решении оставить город Авдеевка в ДНР, чтобы сохранить жизни солдат. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка.
Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», охарактеризовал ситуацию осенью 2023 года президент Владимир Путин.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты