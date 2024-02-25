Зеленский допустил потерю территорий Украины из-за ситуации на фронте

Зеленский: Украина может потерять еще больше территорий в ходе конфликта

На фронте складывается тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с чем Киев может потерять еще больше территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год».

«Давление россиян очень мощное», — сказал украинский лидер. Он пояснил, что соотношение ВСУ и российской армии сейчас один к семи, поэтому украинская сторона вынужденно уступает территории. Зеленский добавил, что «100 м, 50 м, к сожалению, это для нас все важно, но стратегически важнее не потерять людей».

По мнению Зеленского, решение проблемы — давить на западных партнеров, которые не передали вовремя оружие и военное оборудование согласно подписанным контрактам.

В ходе конференции Зеленский отметил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Часть бригад ВСУ не получили военной техники, из-за чего они не могли вступить в военные действия. На вопрос о том, планирует ли Украины новое наступление в 2024 году, Зеленский сказал, что у руководства страны есть план, но он не может его озвучить.

В феврале Зеленский заявил о решении оставить город Авдеевка в ДНР, чтобы сохранить жизни солдат. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка.

Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», охарактеризовал ситуацию осенью 2023 года президент Владимир Путин.