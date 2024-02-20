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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки

Министр Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки при минимальных потерях
Сюжет
Военная операция на Украине
Авдеевка под Донецком перешла под контроль России 17 февраля. ВСУ оставили город из-за угрозы оказаться в окружении. По словам Шойгу, эти события позволили отодвинуть линию фронта от столицы ДНР
Военнослужащие Центрального военного округа в Авдеевке
Военнослужащие Центрального военного округа в Авдеевке (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путина о взятии Авдеевки в ДНР и добавил, что Генштаб провел операцию при минимальных потерях.

Коксохимический завод в городе перешел под контроль российских войск, они продолжают двигаться на запад, сказал министр.

Путин назвал ситуацию вокруг Авдеевки успехом, который следует развивать.

«Уже в 11 [часов] вы снова были здесь вместе с начальником Генштаба и доложили о том, что происходит в Авдеевке, вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они были уже в движении и покидали этот населенный пункт», — сказал президент.

Также Путин назвал ситуацию успехом, который нужно развивать.

Бои за Авдеевку, которая находится менее чем в 10 км к северо-западу от Донецка, шли с прошлого года, в начале этого в Киеве не раз сообщали об усложнении ситуации в данном районе. В ночь на 17 февраля новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из населенного пункта и переходе к обороне «на более выгодных рубежах».

Украинский президент Владимир Зеленский объяснял решение оставить город тем, что нужно было не допустить попадания войск в окружении и сохранить людей. Однако, как говорил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», прикрывавшей отход ВСУ, генерал Александр Тарнавский, часть украинских военных оказались в плену на заключительном этапе вывода сил из Авдеевки.

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Вид на Авдеевский коксохимический завод в городе Авдеевка


Вечером 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. По словам министра, это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города. Позднее ведомство проинформировало, что на авдеевском направлении были взяты более выгодные рубежи.

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Авдеевка ДНР Военная операция на Украине Артём Жога
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