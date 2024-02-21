Путин заявил о переломе на ряде участков спецоперации благодаря летчикам

Владимир Путин и Сергей Шойгу на церемонии вручения государственных наград военным частям ВКС РФ на аэродроме Чкаловский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что российским войскам удалось добиться перелома на сложных участках в зоне военной операции на Украине благодаря действиям Воздушно-космических сил.

Об этом президент заявил на церемонии вручения госнаград на аэродроме Чкаловский, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Орденом Жукова отмечены боевые заслуги летчиков 15-й бригады армейской авиации. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал Путин.

По словам президента, личный состав ВКС проявил мужество в ходе военной операции, совершив тысячи боевых вылетов.

О том, что российские войска полностью взяли Авдеевку, министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 17 февраля. Шойгу отметил, что бойцам удалось отодвинуть линию фронта от Донецка. По словам главы Минобороны, войска заняли территорию площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных.

Президент поздравил военнослужащих со взятием населенного пункта. Также Путин отправил поздравительную телеграмму генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил операцией группировки войск «Центр» в Авдеевке.