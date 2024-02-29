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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о закреплении в Работино

Минобороны: российские военные закрепились на опорных пунктах в селе Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
После артподготовки российские военные закрепились в селе Работино — оно находится в примерно 10 км от города Орехов, удерживаемого ВСУ. В администрации Запорожской области сообщали об «ожесточенных боях» на этом участке
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские штурмовые подразделения зашли в село Работино и закрепились в нем, операцию по штурму украинских позиций организовали при содействии со всеми родами и видами войск, задействовали воздушную и наземную разведку, провели артподготовку. Об этом сообщило Минобороны России.

«Нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало кадры, на которых, как сообщается, служащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино, заходя в населенный пункт под прикрытием боевых машин пехоты.

Село Работино расположено в Запорожской области примерно в 10 км от подконтрольного украинской армии города Орехов.

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Фото: John Moore / Getty Images

Российские военные в прошлом сентябре «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы», заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны затем сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

В конце февраля Балицкий объявил о заходе российских военных в село, «полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». В последние дни район Работино стал одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои», — отмечал он 26 февраля.

Минобороны отчиталось о закреплении в Работино
Минобороны отчиталось о закреплении в Работино

 

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Минобороны Запорожская область Работино
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