Минобороны отчиталось о закреплении в Работино
Российские штурмовые подразделения зашли в село Работино и закрепились в нем, операцию по штурму украинских позиций организовали при содействии со всеми родами и видами войск, задействовали воздушную и наземную разведку, провели артподготовку. Об этом сообщило Минобороны России.
«Нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — сказано в сообщении.
Ведомство опубликовало кадры, на которых, как сообщается, служащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино, заходя в населенный пункт под прикрытием боевых машин пехоты.
Село Работино расположено в Запорожской области примерно в 10 км от подконтрольного украинской армии города Орехов.
Российские военные в прошлом сентябре «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы», заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны затем сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».
В конце февраля Балицкий объявил о заходе российских военных в село, «полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». В последние дни район Работино стал одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои», — отмечал он 26 февраля.
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