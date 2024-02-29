Минобороны отчиталось о закреплении в Работино

После артподготовки российские военные закрепились в селе Работино — оно находится в примерно 10 км от города Орехов, удерживаемого ВСУ. В администрации Запорожской области сообщали об «ожесточенных боях» на этом участке

Фото: Минобороны России

Российские штурмовые подразделения зашли в село Работино и закрепились в нем, операцию по штурму украинских позиций организовали при содействии со всеми родами и видами войск, задействовали воздушную и наземную разведку, провели артподготовку. Об этом сообщило Минобороны России.

«Нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало кадры, на которых, как сообщается, служащие мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино, заходя в населенный пункт под прикрытием боевых машин пехоты.

Село Работино расположено в Запорожской области примерно в 10 км от подконтрольного украинской армии города Орехов.

Российские военные в прошлом сентябре «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы», заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны затем сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

В конце февраля Балицкий объявил о заходе российских военных в село, «полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». В последние дни район Работино стал одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои», — отмечал он 26 февраля.



