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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу счел контроль России над Крынками точкой в контрнаступлении ВСУ

Шойгу согласился, что контроль России над Крынками — это точка в наступлении ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Крынки на левом берегу Днепра, где ВСУ пытались высадить десант, зачищены. Это можно назвать точкой в контрнаступлении ВСУ, которое было начато прошедшим летом, согласился Шойгу в интервью ТАСС
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Переход села Крынки на левом берегу Днепра, где Украина пыталась высадить десант, под контроль России поставил точку в контрнаступлении ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос главреда агентства Михаила Петрова. Трансляция интервью шла на сайте агентства.

«Мы не снимаем там такой, что ли, повышенной нашей готовности ко всем этим действиям, но, как доложил командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский, закончена вся работа по зачистке [села]», — сказал министр.

Шойгу отметил вклад 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, сил специальных операций и авиации в боевых действиях в Крынках.

Крынки находятся между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

Фото: Яндекс.Карты

Шойгу рассказал, что ВСУ сосредоточили в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, которые должны были добиться прорыва на Перекоп в Крыму. По словам министра, в последнее время оставшиеся там украинские военные «просили об эвакуации, мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться». Глава Минобороны добавил, что эти бригады «только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом, почти 3400, а если говорить обо всей операции на херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч».

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Ранее президент Владимир Путин на встрече с Шойгу сообщил, что Крынки находятся под контролем России, там выстроена необходимая оборона, из украинцев в селе прячутся четыре-пять человек.

В ходе прямой линии 14 декабря Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».

Украинское контрнаступление, которое началось в первые дни июня прошлого года, Путин не раз называл провальным.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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