Война Израиля и ХАМАС. Главное

Жителей прибрежной части Газы призвали эвакуировать на юг, Австрия приостановила выплаты БАПОР, суд в Гааге вынес первое решение по иску ЮАР. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение суда, назвал возмутительными обвинения в совершении геноцида в секторе Газа. Он заявил, что еврейское государство ведет «справедливую войну» и не остановится, пока не победит ХАМАС и не вернет всех заложников.

Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля. Суд предписал еврейскому государству принять все возможные меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. В то же время он не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР, и выносить решение о том, был ли геноцид в эксклаве.

Австрия приостановила выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Власти страны приняли такое решение в связи с сообщениями о причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ призвала мирных жителей города Газы, проживающих вдоль побережья, эвакуироваться на юг. Об этом в X сообщил представитель израильской армии Авичай Адраи. Как пишет The Times of Israel, этот призыв, видимо, указывает на то, что ЦАХАЛ планирует активизировать боевые действия в этом районе.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.