Рогов сообщил об ударе ВСУ из HIMARS по автомобильному мосту в Запорожье
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что удар был нанесен во время проведения ремонтных работ в поселке Светлодолинское. По словам Рогова, есть погибшие и раненые.
28 января Рогов рассказал, что российские войска нанесли ракетами «Искандер» удары по подконтрольному Киеву городу Запорожье. Целью были военная техника и склады с боеприпасами, хранимые ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь».
Накануне Рогов сообщал, что российские военные проводят разведку боем в Запорожской области. Рогов отметил, что это локальные маневры, а генеральное наступление российской армии на территории области «еще впереди», однако «стратегическая инициатива» уже находится на стороне Вооруженных сил России.
Ранее Рогов допускал, что ВСУ могут начать контрнаступление в конце марта или начале апреля этого года. По его мнению, удар украинской армии может быть направлен на Мелитополь и Бердянск.
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