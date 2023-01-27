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Рогов заявил о проведении разведки боем в Запорожской области

Владимир Рогов: российская армия проводит разведку боем в Запорожской области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные проводят разведку боем в Запорожской области, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — передает агентство его слова. Рогов отметил, что это локальные маневры, а генеральное наступление российской армии на территории области «еще впереди».

Накануне Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в конце марта или начале апреля этого года. По его словам, удар украинской армии может быть направлен на Мелитополь и Бердянск, которые расположены в Запорожской области.

25 января член главного совета администрации Запорожской области также сообщал, что российская армия предотвратила наступление ВСУ в подконтрольной России части Запорожской области.

Запорожская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдума. Ее территорию российская армия контролирует только частично.

Рогов заявил о проведении разведки боем в Запорожской области
Рогов заявил о проведении разведки боем в Запорожской области

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Теги
Владимир Рогов ВСУ армия России Запорожская область
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