Рогов заявил о проведении разведки боем в Запорожской области

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Российские военные проводят разведку боем в Запорожской области, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — передает агентство его слова. Рогов отметил, что это локальные маневры, а генеральное наступление российской армии на территории области «еще впереди».

Накануне Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в конце марта или начале апреля этого года. По его словам, удар украинской армии может быть направлен на Мелитополь и Бердянск, которые расположены в Запорожской области.

25 января член главного совета администрации Запорожской области также сообщал, что российская армия предотвратила наступление ВСУ в подконтрольной России части Запорожской области.

Запорожская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдума. Ее территорию российская армия контролирует только частично.