Рогов рассказал о результатах ударов по Запорожью
Вечером 27 января в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы, целями ударов были военная техника и склады боеприпасов, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, целью ракетных ударов по объектам в Запорожье стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь», — написал он.
Удар также нанесен по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на Запорожском ферросплавном заводе, продолжил Рогов, сославшись на «земляков-запорожцев». Он уточнил, что «демилитаризацию» в городе провели силами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Рогов регулярно комментирует удары по части Запорожской области, контролируемой Украиной. В частности, в середине января он рассказал о двух взрывах, которые слышали жители областного центра, и работе ПВО. За несколько дней до этого он сообщил, что после взрывов «в некоторых районах г. Запорожья частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».
«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — описал он ситуацию на линии соприкосновения 27 января.