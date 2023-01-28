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Рогов рассказал о результатах ударов по Запорожью

Рогов: в Запорожье нанесены удары по складам боеприпасов и позициям военной техники ВСУ
Удары были нанесены ракетами «Искандер», их целью были склады со снарядами, находящиеся на «Запорожстали» и Запорожском ферросплавном заводе, рассказал член главного совета областной администрации
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вечером 27 января в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы, целями ударов были военная техника и склады боеприпасов, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, целью ракетных ударов по объектам в Запорожье стала военная техника и склады с боеприпасами, хранимые боевиками ВСУ на территории предприятия «Запорожсталь», — написал он.

Удар также нанесен по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на Запорожском ферросплавном заводе, продолжил Рогов, сославшись на «земляков-запорожцев». Он уточнил, что «демилитаризацию» в городе провели силами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Рогов регулярно комментирует удары по части Запорожской области, контролируемой Украиной. В частности, в середине января он рассказал о двух взрывах, которые слышали жители областного центра, и работе ПВО. За несколько дней до этого он сообщил, что после взрывов «в некоторых районах г. Запорожья частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — описал он ситуацию на линии соприкосновения 27 января.

Рогов рассказал о результатах ударов по Запорожью
Рогов рассказал о результатах ударов по Запорожью

 

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