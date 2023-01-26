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Рогов заявил о вероятности контрнаступления ВСУ весной

Рогов: ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления весной
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

ВСУ могут начать контрнаступление уже весной, в конце марта или начале апреля. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Конец марта — начало апреля — это те сроки, когда режим [Владимира] Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой», — заявил Рогов.

По его словам, главными направлениями возможного украинского удара остаются Мелитополь и Бердянск. О готовящемся наступлении в этих регионах Рогов говорил и накануне.

Вчера, анонсируя поставки на Украину танков Abrams, президент США Джо Байден сообщил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. «С приближением весны украинские силы занимаются защитой подконтрольных им территорий и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — заявил американский президент. При этом он не назвал точных сроков и возможное направление удара.

Агентство Reuters ранее писало, что американские власти рекомендовали Киеву не торопиться с контрнаступлением и сначала дождаться поставок западного оружия.

В начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению. В марте, по его прогнозам, боевые действия будут «самыми жаркими». Буданов напомнил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года.

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Рогов заявил о вероятности контрнаступления ВСУ весной
Рогов заявил о вероятности контрнаступления ВСУ весной

Теги
Владимир Рогов Украина ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине Запорожская область
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