Рогов заявил о вероятности контрнаступления ВСУ весной
ВСУ могут начать контрнаступление уже весной, в конце марта или начале апреля. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
«Конец марта — начало апреля — это те сроки, когда режим [Владимира] Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой», — заявил Рогов.
По его словам, главными направлениями возможного украинского удара остаются Мелитополь и Бердянск. О готовящемся наступлении в этих регионах Рогов говорил и накануне.
Вчера, анонсируя поставки на Украину танков Abrams, президент США Джо Байден сообщил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. «С приближением весны украинские силы занимаются защитой подконтрольных им территорий и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — заявил американский президент. При этом он не назвал точных сроков и возможное направление удара.
Агентство Reuters ранее писало, что американские власти рекомендовали Киеву не торопиться с контрнаступлением и сначала дождаться поставок западного оружия.
В начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению. В марте, по его прогнозам, боевые действия будут «самыми жаркими». Буданов напомнил, что цель Украины — вернуться к границам 1991 года.