МИД назвал военным преступлением удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Удар ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате которого погибли 14 человек, является тяжким военным преступлением «киевского режима и его западных хозяев», следует из заявления, опубликованного на сайте российского МИДа.

Video

«Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», — говорится в сообщении.

В МИДе назвали двойными стандартами то, что не замечаются действия Киева с применением «американского, британского, французского и германского оружия». В министерстве также заявили, что Запад и Киев не имеют «ни формального, ни морального права» на обвинения в сторону Москвы.

28 января Минобороны сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, тогда погибли 14 человек, ранены еще 24. В военном ведомстве уточнили, что в больнице в течение многих месяцев оказывали помощь как местному населению, так и военнослужащим. В ЛНР заявили, что, помимо Новоайдарского территориального медицинского объединения, были повреждены шесть одноэтажных жилых домов.