На Украине второй раз за сутки объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.
Сирены прозвучали в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Тревогу объявляют на Украине второй раз за сутки. Утром об угрозе обстрелов сообщалось в Николаевской и Одесской областях.
С 10 октября прошлого года тревога звучит на Украине регулярно, тогда российские войска начали наносить удары по энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин называл это ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.
В последний раз удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК и транспорта Украины, наносился 26 января, сообщало Минобороны России. В результате была сорвана переброска вооружений и боеприпасов, в том числе стран НАТО, в зону боевых действий, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ, уточняли в ведомстве.
Украинские власти начали сообщать о взрывах в некоторых областях поздно вечером 25 января. В стране несколько раз объявлялась воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Херсоне, Черкассах, в регионах работали системы ПВО.
В «Укрэнерго» позже сообщили о повреждении энергетического оборудования в южной, центральной и юго-западной частях страны.