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На Украине второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Сирены прозвучали в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Тревогу объявляют на Украине второй раз за сутки. Утром об угрозе обстрелов сообщалось в Николаевской и Одесской областях.

С 10 октября прошлого года тревога звучит на Украине регулярно, тогда российские войска начали наносить удары по энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин называл это ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

В последний раз удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК и транспорта Украины, наносился 26 января, сообщало Минобороны России. В результате была сорвана переброска вооружений и боеприпасов, в том числе стран НАТО, в зону боевых действий, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ, уточняли в ведомстве.

Украинские власти начали сообщать о взрывах в некоторых областях поздно вечером 25 января. В стране несколько раз объявлялась воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Херсоне, Черкассах, в регионах работали системы ПВО.

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В «Укрэнерго» позже сообщили о повреждении энергетического оборудования в южной, центральной и юго-западной частях страны.

Теги
тревога Воздушная тревога Украина Военная операция на Украине
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