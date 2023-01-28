Минобороны России: 14 человек погибли при ударе ВСУ по больнице в ЛНР

Минобороны заявило о 14 погибших при ударе ВСУ по больнице в ЛНР

Ракетный удар по больнице в ЛНР был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства. В результате погибли 14 человек. В Минобороны России заверили, что причастные «за осуществление преступления понесут ответственность»

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Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в ударе по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Погибли 14 человек, ранены 24, сообщается в телеграм-канале министерства.

Удар был нанесен около 7:30 утра в субботу, 28 января, из системы залпового огня HIMARS. В Минобороны отметили, что в больнице в течение многих месяцев оказывали помощь как местному населению, так и военнослужащим.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве выразили уверенность, что все причастные «за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность».

Ранее об обстреле со стороны вооруженных формирований Украины сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Позднее в СЦККВ уточнили, что было выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS. Помимо Новоайдарского территориального медицинского объединения были повреждены шесть одноэтажных жилых домов.

В ЛНР 28 января заявили, что в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены зернохранилище и два ангара в селе Новоалександровка. Удар так же был нанесен с применением HIMARS — украинские военные выпустили три ракеты.