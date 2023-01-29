Москалькова обратилась к ООН после обстрела ВСУ больницы в ЛНР

Татьяна Москалькова (Фото: РИА Новости)

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ООН и Международный комитет Красного Креста призвать Украину соблюдать Женевскую конвенцию после удара ВСУ по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, ВСУ «грубо нарушили» ст. 18 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Согласно ст. 18, гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения, но будут во всякое время пользоваться уважением и покровительством со стороны находящихся в конфликте сторон

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию», — заявила Москвалькова.

28 января Минобороны сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, тогда погибли 14 человек, ранены еще 24. В военном ведомстве уточнили, что в больнице в течение многих месяцев оказывали помощь как местному населению, так и военнослужащим.

В российском МИДе обстрел больницы назвали тяжким военным преступлением «киевского режима и его западных хозяев». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара по зданию больницы.