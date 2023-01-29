Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении

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Российские военные в ходе наступления на донецком направлении заняли более выгодные позиции, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск на донецком направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка. Кроме того, российские военнослужащие продолжили наступать на южно-донецком и запорожском направлениях.

Авиация и артиллерия Западной группировки войск атаковала ВСУ в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Военные также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп у Лимана Первого, Ольшана и Крахмального Харьковской области.

В Херсонской области были уничтожены две радиолокационные станции производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад боеприпасов ВСУ. В ДНР — два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии. На донецком направлении ВСУ также потеряли две системы М777, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одну радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, это произошла у Яковлевки в ДНР, Житловке и Червоной Диброве в ЛНР. Перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

В ночь на 29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контроль российской стороны перешло село Благодатное рядом с городом Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР. 22 января Минобороны сообщало об успешном наступлении в районе этого населенного пункта, а также Раздоловки, Краснополья и Северного.

Ранее экс-глава «Роскосмоса»Дмитрий Рогозин сообщил, что первых боевых роботов «Маркер» подготовили для отправки в Донбасс. Рогозин говорил, что, как только Запад начнет поставки ВСУ танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать их противотанковой управляемой ракетой.