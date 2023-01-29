В ФРГ заявили о раздражении НАТО и ЕС из-за действий Берлина по Украине

Фридрих Мерц (Фото: Lukas Schulze / Getty Images)

В странах НАТО и Евросоюза сохраняется значительное раздражение из-за медлительности Германии в поставках вооружений Украине и других связанных с помощью Киеву вопросах. Об этом заявил глава оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц в интервью Bild am Sonntag.

«Федеральный канцлер по-прежнему обязан нам многими ответами: почему танки Leopard необходимы в военном отношении сейчас, а не раньше? Как Шольц оценивает ход войны и боевую мощь танков? Шольц также умалчивает о своих месячных колебаниях», — сказал глава партии.

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