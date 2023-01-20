Зеленский упрекнул Шольца в «отсутствии политической воли» из-за танков

Танки нужны Украине для обороны, подчеркнул Зеленский. По словам президента страны, ему непонятно, почему власти ФРГ колеблются с поставками, и если «нет политической воли по какому-то вопросу, не нужно искать оправданий»

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе передачи Киеву танков Leopard 2.

По словам Зеленского, ему непонятна позиция властей ФРГ. «Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не пройдут через территорию России. Мы обороняемся», — сказал он (цитата по Tagesshau).

Украинский лидер отметил, что решение об отправке Украине вооружений и техники — политическое. «А если нет политической воли по какому-то вопросу, то не нужно искать оправданий. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов», — считает Зеленский.

Шольц ранее выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине — если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams. Зеленский, выступая 19 января по видеосвязи на форуме в Давосе, сказал: «Есть такие моменты, когда не нужно колебаться или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, «я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки», или «я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет»... Мне кажется, что это не очень правильная стратегия».

Киев просит Берлин предоставить ВСУ Leopard 2 с самого начала военных действий на Украине. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что не будут делать этого в одиночку. Ранее The New York Times сообщила, что Берлин и Вашингтон активно обсуждают этот вопрос, и Шольц не хочет быть первым, кто согласится на передачу танков Украине, и таким образом испортить «особые отношения» с Россией в будущем.

В странах Европы сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций, писала NYT. Так как они производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки на Украину владельцы машин должны получить разрешение Берлина на их реэкспорт. Некоторые, например, Польша и Финляндия, выразили готовность передать Киеву роту Leopard в составе международной коалиции.

Российские власти заявляют, что поставками вооружений Запад способствует затягиванию конфликта. Россия будет считать любые грузы с западным оружием на Украине «законной целью», предупреждал министр иностранных дел Сергей Лавров.