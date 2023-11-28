Сийярто заявил, что в странах НАТО признали провал наступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий стран НАТО, заявил глава МИД Венгрии. Зеленский ранее сообщил, что у Киева есть план по наступлению и на следующий год. Путин подчеркивал, что контрнаступление ВСУ провалилось

Фото: Алина Смутко / Reuters

Многие министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление Украины провалилось, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции во время перерыва в заседании.

Сийярто отметил, что план НАТО предполагал победу Украины и поражение России, но «сегодня все могут видеть, но не признавать, что этот план провалился».

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, были сведены на нет, поскольку с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя, во всяком случае не случилось никакого прорыва. Это, кстати, было признано многими здесь. Тихо, с опаской, но признано», — заявил Сийярто (цитата по Magyar Nemzet).

Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик. По его словам, есть риск, что они перейдут в позиционные — статичные и изнурительные, которые могут растянуться на годы, и это несет угрозу для украинской армии и самой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский с Залужным не согласился. Он отметил, что 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине недолго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», но этого не произошло. Такие мнения, по словам президента, он слышал за время конфликта не раз, но был уверен в Украине. По его словам, ни о какой «патовой ситуации» речи не идет: Киеву нужно больше «работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление». И у Украины уже есть план по наступлению как на оставшуюся часть этого, так и на следующий год, заявил Зеленский. «У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, в каком направлении будем вести наступление», — сказал он.

По словам источников The Times среди украинских силовиков, на позицию Зеленского влияет мнение на Западе, что конфликт зашел в тупик. Президент осознает, что «терпение Запада ограниченно» в отношении его позиции по возвращению всех территорий, присоединенных Россией с 2014 года, пишет издание. Залужный же считает, что контрнаступление завершено и Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году, говорят собеседники The Times.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что наступление Украины провалилось. По его словам, ВСУ не показали никаких результатов, но понесли «громадные потери — десятки тысяч человек». Как сообщил в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, потери украинской армии с начала контрнаступления составили более 90 тыс. убитыми и ранеными.