The Times узнала о разногласиях между Зеленским и Залужным

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия о судьбе контрнаступления: главком ВСУ, в отличие от президента, считает, что его пора останавливать. Москва неоднократно указывала на то, что попытки ВСУ продвинуться провалились

Валерий Залужный (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях о ходе контрнаступления, пишет The Times со ссылкой на украинских силовиков.

По мнению Залужного, контрнаступление завершено, Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году. Иного мнения придерживается Зеленский. Как пишет издание на его позицию влияет «мнение на Западе, что его война за выживание Украины, похоже, зашла в тупик». Украинский лидер, утверждает The Times, осознает, что «терпение Запада ограничено» в отношении его позиции относительно возвращения всех территорий, присоединенных Россией с 2014 года.

В сентябре украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины» и что следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года. Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды настроены критически и настаивают на необходимости «поиска виновных», писала служба. Офис Зеленского эту информацию опровергал.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на всех направлениях. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал провальным украинское контрнаступление. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил глава государства. 5 октября он заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек, 57 танков и почти 1900 бронемашин различного класса после начала контрнаступления.