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Политика ,  
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Мединский рассказал, что еще требовала Россия от Украины на переговорах

Мединский: Москва требовала от Киева нейтралитета и признания Крыма российским
Вид на набережную Ялты в Крыму
Вид на набережную Ялты в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Среди требований российской стороны на переговорах с Украиной весной 2022 года был не только внеблоковый статус соседней страны, но и признание ею Крыма как части России и суверенитета республик Донбасса, заявил участвовавший в диалоге помощник российского президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — сообщил он.

По его словам, у России никогда не было цели «завоевывать Украину», «в полноценные военные действия» стороны были втянуты из-за Запада и украинского лидера Владимира Зеленского. Он, как считает Мединский, не хочет мира. При этом у России и Украины не только общее прошлое, но и «общее историческое будущее».

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Первые мирные переговоры Москвы и Киева прошли почти сразу после начала спецоперации. Стороны встречались в Белоруссии и Турции. Последние очные контакты были в Стамбуле в конце марта 2022-го. После них Россия решила сократить «военную активность на киевском и черниговском направлениях» и взяла время на изучение представленных Киевом предложения по политическому урегулированию.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который был членом делегации Украины на переговорах, недавно рассказал, что отказаться от диалога с Москвой Киеву предложил тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По словам Арахамии, основным требованием российской стороны был нейтралитет Киева. После переговоров в украинскую столицу приехал Джонсон, сказал, что стороны не будут ничего подписывать, а будут «просто воевать».

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Владимир Мединский Украина мирные переговоры
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