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Лавров заявил о признании Западом вины Киева за инцидент в Черном море
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Лавров заявил о признании Западом вины Киева за инцидент в Черном море
Конфликт в Азовском море, 18:45
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Лавров заявил о признании Западом вины Киева за инцидент в Черном море
Западные страны свои призывы к деэскалации напряженности в Черном море обращают одновременно и к России, и к Украине. По мнению главы российского МИДа, это показывает, что виновником обострения ситуации считают Киев
Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Одновременное обращение западных стран к Москве и Киеву с призывами снизить напряжение из-за инцидента в Керченском проливе говорит об однозначном признании вины Украины в произошедшем. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга в Женеве, сообщает агентство «РИА Новости».

«И в ЕС, и в НАТО, и в Вашингтоне призывают и Россию, и Украину предпринять шаги по деэскалации этой ситуации. Эти призывы, в том числе к Украине, являются однозначным подтверждением вины Киева за произошедшее», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе — «отмазать» киевские власти, то призыв к Украине со стороны западных наших коллег вообще не последовал бы. Был бы только призыв к России», — пояснил Лавров.

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Отношения между Россией и Украиной осложнились после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины.

По данным погранслужбы ФСБ, катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» пересекли российскую госграницу, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей. В конечном итоге они были задержаны. Во время операции российская сторона открыла по кораблям огонь, а также пошла на таран. Задержанные корабли доставили в порт Керчи, их экипажи были арестованы. Среди задержанных 24 военнослужащих Украины есть два сотрудника СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

В Киеве на это заявили, что корабли границу не нарушали и своевременно проинформировали о своем проходе российские власти. Действия пограничников на Украине назвали агрессией.

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После инцидента представитель НАТО Оана Лунгеску призвала «к сдержанности и деэскалации». «Мы находимся в контакте с украинскими властями», — написала она. Позднее, однако, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «все союзники [по НАТО] выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». По его словам, никаких оснований для применения военной силы против украинских кораблей и их экипажей не было.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз также ожидает от России восстановления свободного прохода по Керченскому проливу. Она призвала всех «действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию». Позднее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил посредничество Парижа и Берлина в конфликте, начавшемся между Москвой и Киевом.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сергей Лавров , Черное море , конфликт
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