Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе

Глава Североатлантического альянса сообщил, что все союзники по НАТО поддерживают в конфликте в Керченском проливе Украину. Российскую сторону Столтерберг призвал немедленно освободить задержанные украинские корабли

Йенс Столтенберг (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последние действия России в Керченском проливе закрепляют выбранную Москвой после «аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины» модель поведения. Россия должна помнить, что ее действия имеют последствия, заметил глава организации на пресс-конференции после экстренной встречи Западного военного альянса. Мероприятие состоялось по запросу Украины.

«То, что мы видели вчера, было очень серьезным», — сказал, выступая на брифинге, Столтенберг (цитата по Reuters). — Все союзники [по НАТО] выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». Он также высказал мнение, что никаких оснований для применения военной силы против украинских кораблей и их экипажей не было.​ «Поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она вчера захватила», — заявил Столтенберг. Милитаризация Азова и Крыма, по его словам, представляет угрозу для региона.

Накануне в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они направлялись в Керченский пролив. Российская сторона об их передвижениях, по данным ФСБ, предупреждена не была, их она обвинила в нарушении собственной госграницы. ВМС Украины заявили, что о проходе своих кораблей российскую сторону предупредили.

На требования пограничников из России остановиться украинские бронекатера и буксир, как рассказали в ФСБ, не реагировали. В связи с этим по ним был открыт огонь. В результате обстрела пострадали три украинских моряка (ВМС Украины говорили о шести раненых). После случившегося «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по информации украинских военных, потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Пострадавших госпитализировали.

В Москве произошедшее впоследствии назвали провокацией Киева. Украинские военные, в свою очередь, сочли его российской агрессией. Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада.