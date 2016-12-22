ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,17 +0,98 EUR Бирж. 76,10 +1,05 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3887,69 +28,19 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24518,30 +0,96% Nasdaq 7032,30 +1,34%
Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе
Лента новостей
Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 20:10, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:59, РБК и Toyo Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить 19:56, Общество Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море 19:54, Политика МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика «Все может быть»: Нурмагомедов допустил примирение с Макгрегором 19:43, Спорт Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше 19:31, Политика Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе 19:25, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 19:25, РБК и Белая Дача Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер 19:08, Технологии и медиа Брянск назвали самым курящим городом России 19:00, Общество Фонд Сороса прекратил работу в Турции после обвинений Эрдогана 18:57, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 18:56, РБК и Volkswagen Рэпер Хаски вышел на свободу 18:53, Общество Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России 18:42, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:30, РБК и Barilla Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине 18:29, Политика Экс-главы Украины предупредили о «правовом хаосе» при военном положении 18:28, Политика Поэт, исследователь, режиссер: чем запомнился Бернардо Бертолуччи 18:25, Стиль
Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 20:33
0
Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе
Глава Североатлантического альянса сообщил, что все союзники по НАТО поддерживают в конфликте в Керченском проливе Украину. Российскую сторону Столтерберг призвал немедленно освободить задержанные украинские корабли
Йенс Столтенберг (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последние действия России в Керченском проливе закрепляют выбранную Москвой после «аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины» модель поведения. Россия должна помнить, что ее действия имеют последствия, заметил глава организации на пресс-конференции после экстренной встречи Западного военного альянса. Мероприятие состоялось по запросу Украины.

«То, что мы видели вчера, было очень серьезным», — сказал, выступая на брифинге, Столтенберг (цитата по Reuters). — Все союзники [по НАТО] выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». Он также высказал мнение, что никаких оснований для применения военной силы против украинских кораблей и их экипажей не было.​ «Поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она вчера захватила», — заявил Столтенберг. Милитаризация Азова и Крыма, по его словам, представляет угрозу для региона.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Накануне в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они направлялись в Керченский пролив. Российская сторона об их передвижениях, по данным ФСБ, предупреждена не была, их она обвинила в нарушении собственной госграницы. ВМС Украины заявили, что о проходе своих кораблей российскую сторону предупредили.

«Ущерб уже нанесен»: западные СМИ — о конфликте в Керченском проливе
Политика

На требования пограничников из России остановиться украинские бронекатера и буксир, как рассказали в ФСБ, не реагировали. В связи с этим по ним был открыт огонь. В результате обстрела пострадали три украинских моряка (ВМС Украины говорили о шести раненых). После случившегося «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по информации украинских военных, потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Пострадавших госпитализировали.

Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море
Политика

В Москве произошедшее впоследствии назвали провокацией Киева. Украинские военные, в свою очередь, сочли его российской агрессией. Президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября созвал чрезвычайное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На мероприятии обсуждалась идея о введении на Украине военного положения. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Керченский пролив , Йенс Столтенберг , Североатлантический совет
Главное
Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе Политика
Материалы по теме
Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе Политика
МИД заявил Украине протест в связи с конфликтом в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter