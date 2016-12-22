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Помпео призвал Путина и Порошенко к урегулированию конфликта на Азове
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Помпео призвал Путина и Порошенко к урегулированию конфликта на Азове
Политика, 03:26
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Помпео призвал Путина и Порошенко к урегулированию конфликта на Азове

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео, в котором затронулся вопрос военного конфликта с Россией в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-слжуба украинского лидера.

В ходе разговора Порошенко сообщил Помпео о действиях России в Керченском проливе, а также рассказал о предпринятых Украиной мерах, в частности, введении режима военного положения.

«Президент Украины отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ», — говорится в сообщении.

В свою очередь Помпео призвал российского президента Владимира Путина и Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе.

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