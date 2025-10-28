Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Еврокомиссия использует идею совместного долга ЕС для помощи Киеву как рычаг давления на страны, которые отвергают применение замороженных российских активов. Ранее одобрению этого решения помешала Бельгия

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Идея совместных европейских заимствований отвергается большинством правительств Евросоюза, поэтому Еврокомиссия использует ее как рычаг давления, чтобы добиться одобрения использования замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Евросоюз усиливает давление на не желающие соглашаться на финансирование Украины страны объединения. Еврокомиссия понимает, что ее «план Б», совместный долг ЕС, еще более «неприятен» для финансирования «репарационного» кредита Киеву, чем идея использования замороженных российских активов.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Politico отмечает, что правительства, «исторически враждебно относящиеся к крупным расходам», особенно «бережливые» Германия и Нидерланды, не желают отягощать налогоплательщиков еще большим долгом. «Расточительные страны», в частности Франция и Италия, слишком обременены долгами, чтобы взять на себя дополнительные обязательства. Европейские чиновники «делают ставку» на то, что Бельгия и другие возражавшие государства склонятся к первоначальному плану благодаря альтернативной перспективе совместного заимствования.

Евросоюз спешит с принятием решения, потому что в начале марта у Украины могут закончиться деньги, а Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для создания скептически настроенного к Украине альянса.

Три дипломата ЕС заявили изданию, что должностные лица Еврокомиссии «находятся в сложной ситуации», пытаясь добиться реализации плана по использованию российских активов.

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» кредита. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.

Бельгия беспокоится, что арест российских средств станет опасным шагом и юридическим прецедентом не только для страны, но и для всего Евросоюза. На этом фоне объединение усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование активов. Брюссель 23 октября на саммите лидеров ЕС занял бескомпромиссную позицию и помешал одобрению решения о кредите. Теперь вопрос отложен до декабря. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер предупредил, что если российские активы будут конфискованы, то компании, активы которых будут арестованы в России, предъявят к ЕС иски.

Politico сообщало, что странам Евросоюза может потребоваться привлечь «десятки миллионов евро» совместного долга, чтобы «удержать Украину на плаву», после того как Бельгия сорвала планы по использованию замороженных активов России в качестве финансовой помощи Киеву. По данным издания, такой шаг может быть сделан в рамках «плана Б» для поддержки Киева. Вариант совместного погашения долга для помощи Украине будет включен в документ, который Еврокомиссия представит в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.