ЕК поручат разработать предложение о «репарационном кредите» Украине

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. В Европе считают идею «репарационного займа» «последним шансом» укрепить позиции Киева на переговорах

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Лидеры ЕС намерены поручить ЕК разработать юридическое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования «репарационного кредита» для Украины, пишет Politico.

Послы Евросоюза «неофициально согласовали» призыв к комиссии выдвинуть предложение, «подкрепленное соответствующей европейской солидарностью и распределением рисков». Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. ЕК впервые высказала эту идею в сентябре, но ждала одобрения европейских лидеров, прежде чем выдвинуть конкретное предложение. Скорее всего, это произойдет на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября, сообщает издание. По словам бельгийского дипломата, этот призыв послов является «политическим сигналом» для Еврокомиссии.

Бельгия, где находится Euroclear (на счетах депозитария заморожена большая часть российских активов) заняла осторожную позицию, опасаясь, что суд может заставить ее вернуть деньги. Однако страна не будет возражать против призыва к ЕК выдвинуть юридическое предложение, рассказал Politico дипломат.

Как отмечает издание, без кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет. Европейские чиновники в частном порядке называют идею «репарационного кредита» «последним шансом» укрепить позиции Киева на переговорах с Москвой. Получение многомиллиардного займа до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшие недели станет для украинцев серьезным стимулом и подорвет попытки заставить их пойти на болезненные территориальные уступки, объясняет Politico.

«В России делают ставку на нашу усталость от войны, но репарационный кредит может показать России, что Украина будет финансово жизнеспособна в течение следующих двух-трех лет», — пояснил дипломат ЕС.

По словам чиновников, Еврокомиссия уверена, что сможет разработать юридически обоснованный механизм, который позволит избежать обвинений в экспроприации российских активов. Брюссель не считает заем конфискацией, поскольку Россия все еще может вернуть замороженные активы, выплатив Украине репарации, что, однако, представляется крайне маловероятным, пишет Politico.

ЕК еще предстоит убедить правого бельгийского премьер-министра Барта де Вевера. Страна опасается, что ей придется вернуть кредит, если суд обяжет ЕС вернуть деньги России. Еврокомиссия считает этот сценарий крайне маловероятным, поскольку решения российских судов не подлежат исполнению в ЕС. Бельгия также боится, что инвесторы из таких стран, как Китай, отзовут свои деньги из Euroclear из-за опасений, что их средства также будут изъяты по политическим причинам.

ЕК намерена изучить возможность использования €25 млрд из российских активов, хранящихся на банковских счетах и в депозитариях вне Euroclear, но признала, что это будет сложно с юридической точки зрения.

В качестве уступки в ЕК предлагают создать механизм, который позволит мгновенно предоставлять странам деньги, если им когда-либо придется возвращать заем. Это должно убедить Бельгию в том, что она не останется одна и другие страны ЕС помогут ей при худшем сценарии. «Бельгия заняла максималистскую позицию, чтобы пойти на компромисс, как только предложение будет выдвинуто», — отметил европейский дипломат.

Использование российских активов для финансирования Украины будет считаться воровством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран, а также к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.