Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

ЕС отложил до декабря решение по использованию российских активов для Украины
Сюжет
Война санкций
На саммите Евросоюза не удалось принять решение по российским активам, обсуждение продолжится в декабре. Бельгия заняла бескомпромиссную позицию и в заявлении ЕС осталось только обещание найти варианты финансовой поддержки Киева
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине, обсуждение данного вопроса отложено до декабря, пишет Politico.

По данным источников издания, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и переговоры «зашли в тупик». Ранее он уже отвергал схему передачи имущества России, предупреждая, что это может создать риски и для королевства, и для всего Евросоюза. Большая часть замороженных активов Москвы хранится в депозитарии Euroclear, который находится на бельгийской территории.

Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Именно по требованию Бельгии в проекте заявления ЕС, с которым ознакомилось Politico, формулировки стали значительно более расплывчатыми, чем те, над которыми работали европейские дипломаты. В документе упоминается предложение Европейскому совету «вернуться к этому вопросу на следующем заседании» в декабре.

О таких же тезисах пишет и издание Euractiv. По его данным, лидеры ЕС в своем заявлении призывают «как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины».

Сложившаяся ситуация вызвала недовольство некоторых делегаций на саммите. «Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет [согласованного] решения о том, чтобы действительно отправить им деньги», — сказал источник Politico.

Кроме Бельгии, несколько условий на случай использования российских активов для помощи Киеву выдвинул руководитель Еврогруппы (она объединяет министров финансов стран еврозоны), глава Минфина Ирландии Паскаль Донохью. Он озвучил три тезиса:

  • «Репарационный кредит» не должен противоречить международному праву;
  • Не должен угрожать финансовой стабильности еврозоны;
  • ЕС должен искать «дальнейшие пути» поддержки экономики и оборонной промышленности Украины.

Использовать активы России для финансирования Украины изначально предложила Еврокомиссия, идею поддерживает Германия. Франция согласилась с Бельгием в том, что при рассмотрении данного вопроса нужно соблюдать международное право. США не планируют присоединиться к плану ЕС, писал Bloomberg. Москва называла воровством потенциальное использование активов России и пригрозила судебными разбирательствами.

