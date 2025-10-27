Politico сообщило о «плане Б» по поддержке Украины для ЕС
Странам Евросоюза может потребоваться привлечь «десятки миллионов евро» совместного долга, чтобы «удержать Украину на плаву» после того, как Бельгия сорвала планы по использованию замороженных активов России в качестве финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
По данным издания, такой шаг может быть сделан в рамках плана Б для поддержки Киева.
Вариант совместного погашения долга для помощи Украине будет включен в документ, который Еврокомиссия представит в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом.
Есть также третий вариант, согласно которому Евросоюз «отпустит» Украину. Источники издания уточнили, что такое развитие событий поддержит только Венгрия.
После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» кредита. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.
Брюссель опасается, что арест российских средств станет опасным шагом и юридическим прецедентом не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, писала FT. Бельгия 23 октября на саммите лидеров ЕС заняла бескомпромиссную позицию и помешала одобрению решения о кредите, сообщало Politico. Теперь вопрос отложен до декабря. Премьер-министр страны Барт де Вевер предупредил, что если российские активы будут конфискованы, то компании, активы которых будут арестованы в России, предъявят ЕС иски.
Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.
