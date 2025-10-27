 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico сообщило о «плане Б» по поддержке Украины для ЕС

Politico: странам ЕС предложат совместный долг для удержания Украины на плаву
Евросоюз может привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву, пишет Politico. По данным издания, возможен также исход, при котором ЕС «отпустит» Киев
Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock
Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock

Странам Евросоюза может потребоваться привлечь «десятки миллионов евро» совместного долга, чтобы «удержать Украину на плаву» после того, как Бельгия сорвала планы по использованию замороженных активов России в качестве финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

По данным издания, такой шаг может быть сделан в рамках плана Б для поддержки Киева.

Вариант совместного погашения долга для помощи Украине будет включен в документ, который Еврокомиссия представит в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом.

Есть также третий вариант, согласно которому Евросоюз «отпустит» Украину. Источники издания уточнили, что такое развитие событий поддержит только Венгрия.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» кредита. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.

Брюссель опасается, что арест российских средств станет опасным шагом и юридическим прецедентом не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, писала FT. Бельгия 23 октября на саммите лидеров ЕС заняла бескомпромиссную позицию и помешала одобрению решения о кредите, сообщало Politico. Теперь вопрос отложен до декабря. Премьер-министр страны Барт де Вевер предупредил, что если российские активы будут конфискованы, то компании, активы которых будут арестованы в России, предъявят ЕС иски.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Алена Нефедова
Евросоюз Украина поддержка Politico
