ЕС требует от Бельгии разрешить использование замороженных российских активов в Euroclear для финансирования кредита Украине. Брюссель настаивает на коллективной ответственности стран ЕС за юридические и финансовые риски

Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около €190 млрд, которые находятся на счетах в системе Euroclear, для предоставления Украине «репарационного кредита», пишет Financial Times (FT).

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в своей сентябрьской статье в FT, что €140 млрд из этих средств должны быть использованы в качестве кредита для вооружения Украины. ЕС намерен договориться о кредите к декабрю, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года.

По задумке авторов, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Однако Бельгия во главе с премьер-министром Бартом де Вевером настаивает, что другие страны ЕС должны разделить с ней финансовые и юридические риски, связанные с таким кредитом, чтобы вся возможная ответственность не легла на Брюссель в случае судебных исков со стороны России.

По словам де Вевера, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС.

Позиция Бельгии вызвала раздражение у ряда лидеров ЕС и была воспринята как попытка обезопасить национальные интересы на фоне сравнительно скромной военной поддержки Украины со стороны страны, особенно с учетом того, что прибыль Euroclear облагалась бельгийским корпоративным налогом, пишет FT.

«[Бельгия] потратила три года, утверждая, что Euroclear — это Бельгия, и это выгодно. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейским», — сказал FT один неназванный высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в переговорах по этому вопросу.

Еврокомиссия считает, что риски для Бельгии ограниченны, поскольку кредит нельзя приравнять к конфискации активов, и указывает, что судебные решения за пределами блока не признаются ЕС. «Это не значит, что риска нет вообще, и это не значит, что мы не хотим вступать в очень серьезную дискуссию с Бельгией... Но эти риски, вероятно, управляемы», — сказал другой чиновник.

По данным Euroclear, с 2022 года правительство Бельгии собрало €3,6 млрд налогов на прибыль, полученную от активов Центрального банка России и российских организаций под санкциями ЕС. Однако, несмотря на заявления Брюсселя о том, что эти налоговые поступления «полностью предназначены для поддержки Украины», не все деньги были переведены в Киев, отмечает FT.

«Некоторые люди за моей спиной говорят, что я спекулянт на войне <...>, потому что я хочу сохранить 1 млрд налоговых денег. Это то, что мы называем на моем языке маленькими деньгами, 1 млрд за риск, который мы принимаем», — сказал де Вевер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа.

О том, что Москва готова дать ответ на такое решение и национализировать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Европа решит изъять российские активы, писал Bloomberg.